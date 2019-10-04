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ЭКОНОМИКА РБ


ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ БЕЛАРУСИ ЗА СЕНТЯБРЬ СНИЗИЛИСЬ
10:36 07.10.2019

Международные резервные активы Беларуси на 1 октября, по предварительным данным, составили 8830,9 млн долларов США (в эквиваленте).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, за сентябрь золотовалютные резервы снизились на 60,1 млн долларов США (на 0,7%) после роста в августе 2019 года на 263,1 млн долларов США (на 3%).

Снижение уровня международных резервных активов по итогам сентября обусловлено плановым погашением правительством и Национальным банком Беларуси внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму порядка 355 млн долларов США.

Поддержанию уровня золотовалютных резервов в сентябре способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, покупка иностранной валюты Национальным банком на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», поступление средств от продажи Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год, объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен составить не менее 7,1 млрд долларов США.
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