|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.10.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ БЕЛАРУСИ ЗА СЕНТЯБРЬ СНИЗИЛИСЬ
10:36 07.10.2019
Международные резервные активы Беларуси на 1 октября, по предварительным данным, составили 8830,9 млн долларов США (в эквиваленте).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, за сентябрь золотовалютные резервы снизились на 60,1 млн долларов США (на 0,7%) после роста в августе 2019 года на 263,1 млн долларов США (на 3%).
Снижение уровня международных резервных активов по итогам сентября обусловлено плановым погашением правительством и Национальным банком Беларуси внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму порядка 355 млн долларов США.
Поддержанию уровня золотовалютных резервов в сентябре способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, покупка иностранной валюты Национальным банком на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», поступление средств от продажи Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте.
Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год, объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен составить не менее 7,1 млрд долларов США.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.10.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 04.10.2019
Курсы в банках
на 07.10.2019
Конвертация в банках
на 07.10.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте