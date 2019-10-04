Инновационные медицинские проекты, созданные белорусскими IT-компаниями, были представлены на встрече первого заместителя премьер-министра Александра Турчина и министра здравоохранения Владимира Караника с резидентами Парка высоких технологий и медтех-стартапами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, были продемонстрированы проекты ПВТ, которые создаются в коллаборации с врачами. Во время посещения выставки дан ряд поручений по внедрению проектов в белорусскую медицину.

"Наша идея заключается в том, чтобы организовать дни правительства в Парке высоких технологий. У резидентов ПВТ есть разработки в разных отраслях: медицине, образовании, сельском хозяйстве, промышленности. Хотелось бы, чтобы была налажена коммуникация между разработчиками и потребителями услуг, ПВТ должен идти в реальную экономику, - сказал Александр Турчин. - Сегодня каждый проект нашел своего визави в медицине - будь то Минздрав или научно-практический центр, или медицинское учреждение образования. Ряд проектов имеет большие перспективы не только внутри страны, но и для экспорта".

В Беларуси проводится большая работа по цифровой трансформации здравоохранения.

"Информационные системы должны повысить клиническую эффективность работы, экономическую эффективность за счет оптимизации использования ресурсов. Создание цифровой платформы позволит активно интегрировать новые приложения. Программы, которые помогают врачам оказывать медицинскую помощь, будут востребованы и в регионах", - подчеркнул Владимир Караник.

На одном из стендов участники встречи протестировали шлем виртуальной реальности, который применяют при реабилитации детей с ДЦП. Технологию стартапа GKeyLab также планируют использовать для лечения шизофрении.

На выставке продемонстрировали и медицинский 3D-принтер - "цифровой стоматолог", который печатает необходимые для работы врача импланты. Такие технологии применимы в ортопедии, онкологии, пластической хирургии, помогают в том числе при планировании операций.

Гостям рассказали, что искусственный интеллект используют в анализе цифровых гистологических снимков. Цель представленного на выставке проекта компании Aibion - формирование архива цифровых гистологических изображений для использования в научно-практической деятельности и образовательном процессе, а основной разрабатываемый продукт - система поддержки принятия медицинских решений для патологической анатомии.

Еще один представленный проект направлен на профилактику и коррекцию аутизма и синдрома дефицита внимания, гиперактивности у детей с использованием нейротехнологий, технологии нейрофидбек-терапии. Участникам встречи продемонстрировали нейрогарнитуру для тренировок мозга, которая помогает в решении таких задач.

В Парке высоких технологий также презентовали игровое приложение для борьбы с депрессией (Goodville), мобильный кардиомонитор (Cardio X) и систему дополненной реальности для применения в травматологии (Voka.io).