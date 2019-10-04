ЭКОНОМИКА РБ

БЕЛОРУССКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ НА ГАЗОВОМ ФОРУМЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

17:27 04.10.2019 Белорусские предприятия принимают участие в IX Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ-2019), который проходит 1-4 октября в Санкт-Петербурге (Россия). Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, Беларусь на форуме представляют ОАО «БелОМО — ММЗ имени С.И.Вавилова», ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры» и ООО «Росбелгаз». Петербургский международный газовый форум — ведущая площадка для обсуждения актуальных вопросов отрасли. Решения, принятые лидерами индустрии по итогам дискуссий, напрямую влияют на формирование глобального газового рынка. Участники Форума — топ-менеджеры крупнейших нефтегазовых компаний, представители инновационных центров и проектных институтов, эксперты, академики, руководители профильных вузов и научно-исследовательских институтов. Официальную поддержку проекту оказывают федеральные и региональные органы власти: Министерство энергетики России, Министерство промышленности и торговли России, правительство Санкт-Петербурга, а также зарубежные и российские отраслевые ассоциации.