Международная конференция «Рынок железнодорожных услуг: логистика, экспедирование, тарифы» состоялась 2 октября в Минске в рамках Международной специализированной выставки «Транспорт и логистика-2019». Общение специалистов белорусской магистрали с деловыми партнерами из Беларуси, Латвии, Литвы и России организовали в рамках мероприятий Белорусской транспортной недели.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Белорусской железной дороги, перед участниками выступили заместитель начальника службы грузовой работы и внешнеэкономической деятельности БЖД Александр Лизунов и начальник отдела тарифов службы грузовой работы и внешнеэкономической деятельности БЖД Ирина Каплевская. Они представили актуальные сведения о тарифообразовании и тарифной политике Белорусской железной дороги в сфере грузовых перевозок, взаимодействии БЖД с экспедиторскими компаниями, комплексных подходах к организации транспортно-экспедиционной деятельности, а также о цифровой трансформации и активном внедрении безбумажного документооборота и электронного обмена данными.