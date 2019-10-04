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ЭКОНОМИКА РБ


БЖД ПРОВЕЛА В МИНСКЕ МЕЖДУНАРОДНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ «РЫНОК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ УСЛУГ: ЛОГИСТИКА, ЭКСПЕДИРОВАНИЕ, ТАРИФЫ»
17:07 04.10.2019

Международная конференция «Рынок железнодорожных услуг: логистика, экспедирование, тарифы» состоялась 2 октября в Минске в рамках Международной специализированной выставки «Транспорт и логистика-2019». Общение специалистов белорусской магистрали с деловыми партнерами из Беларуси, Латвии, Литвы и России организовали в рамках мероприятий Белорусской транспортной недели.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Белорусской железной дороги, перед участниками выступили заместитель начальника службы грузовой работы и внешнеэкономической деятельности БЖД Александр Лизунов и начальник отдела тарифов службы грузовой работы и внешнеэкономической деятельности БЖД Ирина Каплевская. Они представили актуальные сведения о тарифообразовании и тарифной политике Белорусской железной дороги в сфере грузовых перевозок, взаимодействии БЖД с экспедиторскими компаниями, комплексных подходах к организации транспортно-экспедиционной деятельности, а также о цифровой трансформации и активном внедрении безбумажного документооборота и электронного обмена данными.
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