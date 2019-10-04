Прокуратура Минской области изучила и направила в суд Стародорожского района уголовное дело по обвинению 41-летнего местного жителя И. в мошенничестве в особо крупном размере по ч.4 ст.209 и покушении на мошенничество в крупном размере по ч.1 ст.14 и ч.3 ст.209 Уголовного кодекса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, установлено, что директор крестьянско-фермерского хозяйства И. с декабря 2017 года по июль 2019 года, используя доверительные отношения с ранее знакомыми ему гражданами, некоторые из которых работали в КФХ, под предлогом развития хозяйства убеждал их заключать кредитные договоры, договоры купли-продажи, финансовой аренды с третьими лицами. А полученные впоследствии по ним деньги и имущество он просил передавать ему для приобретения оборудования. При этом И. обещал уплачивать предусмотренные договорами ежемесячные платежи, хотя изначально не намеревался выполнять такие обязательства.

Полученными от 18 потерпевших деньгами в сумме 260 тыс. рублей обвиняемый распорядился по собственному усмотрению – практически все средства проиграл в столичных игорных заведениях.

Потерпевшие обратились в правоохранительные органы, после того как банки предприняли меры по взысканию денег с должников.

После проверки материалов уголовного дела в прокуратуре Минской области пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступлений. Согласились с квалификацией действий обвиняемого.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Минской области.

Примененную ранее к И. меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.