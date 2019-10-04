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ЭКОНОМИКА РБ
БЖД НАЗНАЧИЛА 50 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОЕЗДОВ НА НОЯБРЬСКИЕ ПРАЗДНИКИ
16:10 04.10.2019
Белорусская железная дорога с 1 по 10 ноября назначает дополнительные поезда и увеличивает периодичность курсирования поездов в международном и межрегиональном сообщении.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, В межрегиональном сообщении будут курсировать 42 дополнительных поезда. Назначение поездов и увеличение периодичности курсирования предусмотрено на традиционно популярных у пассажиров направлениях: Минск–Гомель, Минск–Брест, Минск–Витебск, Минск–Могилев, Минск–Пинск, Могилев–Гомель, Полоцк–Минск.
В международном сообщении дополнительно назначены поезда по наиболее востребованным маршрутам: Минск–Вильнюс–Минск, Гомель–Сновск–Гомель, Минск–Львов–Минск.
Работа по назначению дополнительных поездов в межрегиональном и международном сообщениях продолжается.
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