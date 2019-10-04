Более 140 научно-технических и инновационных разработок представят на выставке «Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро», которая пройдет в рамках XXIV Белорусского энергетического и экологического форума 8-11 октября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям, на коллективном стенде ГКНТ свои передовые достижения продемонстрируют 24 организации, в том числе высшие учебные заведения Министерства образования, предприятия и научно-практические институты Национальной академии наук Беларуси и Министерства природы и охраны окружающей среды.

Среди наиболее интересных экспонатов – электротранспорт (электроскутер на базе ХОРС 051; электроскутер на базе Минск Весна; электротрайк), новый тип турбины для утилизации вторичных энергетических ресурсов – «Турбосфера», автоматизированная система контроля радиационной обстановки (АСКРО) в зоне влияния БелАЭС, дизайнерский программируемый экран LED Squares Board, модифицированный многофункциональный измерительный комплекс Alma Meter-2, лечебно-профилактический препарат «Метафитохит», биоактиватор для систем автономных канализаций и др.