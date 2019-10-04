ОАО «Авиакомпания «Белавиа» с 3 октября предлагает пассажирам воспользоваться услугой предварительного выбора места в салоне самолета на сайте авиакомпании www.belavia.by во время или после покупки билета.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе авиаперевозчика, в тестовом режиме данная услуга доступна на регулярных рейсах в/из Алматы, Нур-Султан, Ашхабад, Баку, Барселона, Батуми, Ереван, Женева, Ларнака, Лондон, Париж, Тбилиси.

«Сервис предварительного выбора мест, который использует большинство зарубежных авиакомпаний, позволит пассажирам заранее забронировать места с увеличенным расстоянием между рядами кресел (например, ряды около аварийных выходов и первые ряды эконом-класса), которые ранее не были доступны для онлайн-бронирования. Необходимо отметить, что это новая услуга, которая будет предоставляться дополнительно к уже имеющейся возможности бесплатного выбора места в процессе онлайн регистрации на сайте авиакомпании. На данный момент дополнительная услуга запущена в тестовом режиме, однако уже в скором времени наши пассажиры смогут выбирать места на всех рейсах авиакомпании. Мы надеемся, что для тех, кто предпочитает самостоятельно выбирать место в салоне, новая услуга «Белавиа» станет действительно приятным дополнением при организации своего путешествия», - отметил генеральный директор ОАО «Авиакомпания «Белавиа» Анатолий Гусаров.

Стоимость дополнительной услуги варьируется от расположения в салоне самолета от 5 до 30 евро. Для участников программы «Белавиа Лидер» золотого уровня и пассажиров бизнес-класса услуга бесплатная. В случае технической невозможности предоставить место оплаченной категории, авиакомпания возместит полную стоимость услуги. Подробные условия оказания услуги размещены на сайте авиакомпании.

Услуга выбора места будет активна до 24 часов до вылета рейса. После указанного времени все оставшиеся места, становятся доступны для регистрации бесплатно, за исключением мест с увеличенным расстоянием между рядами кресел, а также мест в начале салона экономического класса. Для данных мест возможность воспользоваться платным выбором остается до 3-х часов до вылета рейса. Непроданные места указанных категорий будут доступны для регистрации на стойке в аэропорту бесплатно.

Авиакомпания «Белавиа» осуществляет внедрение новых дополнительных услуг в сотрудничестве с Sabre Corporation, ведущим поставщиком технологий для мировой индустрии туризма и путешествий. Новая услуга по предварительному выбору мест внедрена в рамках реализации планов по постепенному переходу к тарифным брендам, что позволит предлагать пассажирам более низкие уровни тарифов за счет разного набора предоставляемых услуг.