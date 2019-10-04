Наблюдательный совет Парка высоких технологий принял решение о регистрации 129 компаний.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ПВТ, среди резидентов много зарубежных центров разработок. В числе новых одна из крупнейших мобильных игровых компаний в мире «Плейрикс БиУай» со штаб-квартирой в Дублине (Ирландия). Зарегистрирован мировой вендор из Израиля, который специализируется на сетевой безопасности «ЧЕК ПОЙНТ СОФТВЕР ТЕКНОЛОДЖИС БЕЛРУС». В Беларусь пришел лидер в разработке программного обеспечения для учреждений здравоохранения «Сенсори Текнолоджис» (Канада). Швейцарская компания «Лувэа БЛР» также открыла центр разработки в Минске и будет заниматься созданием системы управления звонками, интегрированными в Microsoft Teams. В Парке теперь работает и серьезный игрок из финтех сферы – компания «СПГ Софтвэ Солюшнс» (Австрия). Представлены резиденты из Великобритании, Голландии, США.

Новые IT-компании работают в промышленном секторе. Моделированием зданий и сооружений в рамках ПВТ займется «ЭНЭКА» (BIM-проектирование). Компания «Фрешли Дата» разрабатывает ПО для автоматизации бизнес-процессов в сфере электронной торговли с использованием облачных технологий и искусственного интеллекта. Стала резидентом «ТУТ БАЙ МЕДИА», которая будет оказывать услуги в сфере интернет-рекламы и классифайда. «Альфа Орион» занимается разработкой собственного программного обеспечения для беспилотных летательных аппаратов. Среди «новичков» стартап «Дипди», который диагностирует заболевания человека по глазному дну.

8 компаний получили отрицательное заключение по итогам научно-технической экспертизы. 8 – лишены статуса резидента ПВТ.

На сегодня в Парке высоких технологий 684 компании.