Прокуратура Центрального района Минска изучила и направила в суд уголовное дело по обвинению К. в мошенничестве в особо крупном размере по ч.4 ст.209 Уголовного кодекса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, установлено, что обвиняемый с февраля 2014 года по январь 2018 года изготовил для 59 граждан, пожелавших стать донорами, подложные справки об их среднедневном заработке в организациях, где они не были трудоустроены. После чего такие справки были поданы в учреждения здравоохранения для начисления денежной компенсации за донорские и дополнительные дни отдыха.

В результате противоправных действий К. учреждениям здравоохранения причинен ущерб в сумме 121169 рублей.

После изучения материалов уголовного дела прокуратура Центрального района Минска пришла к выводу об обоснованности предъявленного К. обвинения, наличии достаточных и допустимых доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. Уголовное дело находилось в производстве Центрального (Минска) районного отдела Следственного комитета.