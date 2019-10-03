Более 100 научно-технических и инновационных разработок различной направленности (аэрокосмические технологии, ИКТ, промышленные системы автоматизации, разработки в сфере машиностроения, материалы и оборудование для обработки поверхностей и др.) представила Беларусь на выставке высоких технологий, робототехники, мехатроники и стартапов, которая проходит в рамках второго Форума регионов Беларуси и Украины в Житомире.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям, на коллективном стенде ГКНТ экспонируют свои разработки 19 учреждений страны, в том числе организации Национальной академии наук Беларуси, Министерства образования и Министерства здравоохранения.

Большинство белорусских разработок, представленных на выставке, выполнено с поддержкой государства в рамках научно-технических программ, Государственной программы инновационного развития. Среди наиболее интересных экспонатов – биопринтер нового поколения Института физиологии НАН Беларуси, который применяется для создания трехмерных клеточных популяций при помощи 3D- и 4D-печати живых клеток в гидрогеле, создания структурированных и трехмерных нейронных сетей in vitro. Учеными Института физиологии НАН Беларуси представлен также программно-аппаратный комплекс GPS-КАРДИО, обеспечивающий регистрацию кардиограммы в режиме реального времени с фиксацией точного местоположения пациента в процессе мониторинга ЭКГ. Свой программно-аппаратный комплекс – MelaSearch – презентовал и Белорусский национальный технический университет. Разработка позволяет проводить удаленную компьютерную диагностику меланомы кожи по дерматоскопическим критериям и сравнивать с аннотированными изображениями в базе данных. Изображение кожного новообразования, полученное с помощью дерматоскопа, загружается в систему с компьютера конечного пользователя, программа на удаленном суперкомпьютерном кластере автоматически подбирает похожие изображения из базы данных, содержащей более 200 описаний клинических случаев рака кожи.