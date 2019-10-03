За январь-август 2019 года организации концерна «Беллесбумпром» поставили на внешние рынки продукции на 379,5 млн долларов США, что на 7,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, наибольший темп роста экспорта отмечен по продукции целлюлозно-бумажного производства – на 72,8%, где основной прирост обеспечили поставки целлюлозы. Ее в текущем году поставлено на внешние рынки в 33 раза больше, чем за восемь месяцев прошлого года (31,2 млн долларов против 0,93 млн долларов). Экспорт бумаги и картона вырос на 15% до 59,2 млн долларов.

Экспорт древесноволокнистых плит увеличился на 5,6% - до 68 млн долларов, пиломатериалов на 7,9% - до 23,4 млн долларов, деревянных дверей, окон и прочих изделий из дерева на 7,1% - до 5,1 млн долларов, продуктов лесохимии на 20,3% - до 6,8 млн долларов, отгрузки древесного топлива выросли на 8,7% - до 10,3 млн долларов, спичек на 1,4% - до 3,9 млн долларов.

В связи с существенным падением цен на внешних рынках на такие виды продукции, как фанера и древесно-стружечные плиты, а также мебель, экспорт этих товаров принес меньшую выручку. Так, средняя цена в течение восьми месяцев 2019 года за 1 куб. м древесно-стружечных плит установилась ниже прошлогодней за такой же период на 26,1 доллара (144,9 доллара против 171 доллара). В результате даже рост отгрузок в физических объемах не обеспечил рост в денежном выражении. Древесно-стружечных плит предприятия отгрузили на 13,5 тыс. куб. м больше, а в денежном выражении получилось на 4,6 млн долларов меньше. Аналогичная ситуация складывается по мебели и по фанере.

Ситуация на мировом рынке бумажной продукции также претерпевает изменение: цены падают как на целлюлозу, так и на прочую продукцию, в том числе из беленой целлюлозы, падение достигает 30%.

С учетом неблагоприятных внешних факторов предприятия отрасли принимают оперативные меры по поиску новых путей реализации продукции на экспорт.

Так, ОАО «Ивацевичдрев» начало активно поставлять мебель в адрес крупного польского сетевого ритейлера. Это обеспечило предприятию полную загрузку мощностей по производству мебели.

ОАО «Гомельдрев» приступило к поставкам мебели в адрес популярной в Европе торговой сети. Под заказ крупной европейской компании изготавливать мебель начало и ЗАО «Молодечномебель».

ОАО «Лесохимик» приступило к реализации проекта по углубленной переработке сырого талового масла, которое является побочным продуктом производства беленой целлюлозы в ОАО «Светлогорский ЦКК», что позволило нарастить объем экспорта по предприятию на 20,3%. Предприятия также предпринимают меры по выходу на новые ранки сбыта. Например, СООО «ЗОВ-ЛенЕвромебель» начало поставлять мебель в Объединенные Арабские Эмираты. Экспорт по данному предприятию вырос на 10,5%.

РУП «Завод газетной бумаги» начало экспортировать свою продукцию в страны Юго-Восточной Азии и Африки (Гана, Индонезия, Камерун, Ливан, Малайзия, Марокко, Нигерия, Тайвань, Филиппины).

ОАО «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс» благодаря новым контрактам на внешних рынках нарастило экспортные поставки на 6,9%.

Таким образом, планомерная работа предприятий по выходу на более дорогие и развитые рынки стран дальнего зарубежья дает положительные результаты: если в 2016 году доля отгрузок на дальний вектор составляла 42,6%, то за январь-август 2019 года этот показатель вырос до 48,3%.