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ЭКОНОМИКА РБ
ЛУКАШЕНКО ПРОИЗВЕЛ КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ В СУДЕЙСКОМ КОРПУСЕ
10:51 04.10.2019
Александр Лукашенко 3 октября подписал указ №366 «О назначении и освобождении судей».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, в Брестском областном суде председателем и судьей назначен Антон Гущин, работавший до настоящего времени председателем и судьей суда Кобринского района. Первым заместителем и судьей Брестского областного суда стал Владимир Савчук.
Глава государства назначил судей областных судов: Гомельского – Николая Долю, Снежану Егорову, Александра Пискунова и Анатолия Сотникова, Витебского – Татьяну Дегтяреву, Минского – Олега Лапеко, Могилевского – Сергея Мазурова. Судьями Минского городского суда будут работать Игорь Любовицкий и Евгений Чадюк.
Указом также назначены и освобождены от занимаемых должностей ряд судей и председателей различных судов в регионах Беларуси.
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