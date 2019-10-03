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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУССКИЕ ТАМОЖЕННИКИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫЯВИЛИ 31 ФАКТ ВВОЗА АВТО С «ПЕРЕБИТЫМИ» НОМЕРАМИ
10:37 04.10.2019

C начала 2019 года таможенные органы Беларуси пресекли 31 факт ввоза на территорию Евразийского экономического союза транспортных средств с видоизмененными идентификационными номерами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, из них 25 случаев выявлено в регионе деятельности Гродненской региональной таможни, общая стоимость транспортных средств составила порядка 1 млн рублей.

Так, только в пункте пропуска «Каменный Лог» было выявлено три факта незаконного ввоза легковых автомобилей: TOYOTA CARINA, AUDI A4 и PEUGEOT 206 следовали с «перебитыми» VIN номерами транзитом из Литвы в Россию.

При проведении таможенного контроля установлено, что идентификационные номера кузова автомобилей предположительно подвергались видоизменению, что в последующем подтвердили эксперты Ошмянского межрайонного отдела ГКСЭ Беларуси.

VIN номер TOYOTA CARINA был изменен путем закрепления при помощи сварных швов на номерную площадку фрагмента металлической пластины, AUDI A4 – путем уничтожения рельефа знаков с последующим нанесением таковых на вторичный идентификационный номер. На место удаленного участка маркируемой панели PEUGEOT 206 вварен соответствующего размера фрагмент со знаками вторичной маркировки.

По выявленным фактам Гродненской региональной таможней начаты административные процессы в соответствии с ч. 2 ст.14.1 КоАП, санкции которой предусматривают штраф в размере до 30 базовых величин и конфискацию незаконно перемещенных автомобилей.
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