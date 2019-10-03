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ЭКОНОМИКА РБ
ГОСУДАРСТВО ДЕЛАЕТ СЕРЬЕЗНЫЕ ШАГИ ПО ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ БИЗНЕСА – ТУРЧИН
09:56 04.10.2019
Государство делает серьезные шаги по либерализации бизнеса. Об этом заявил 3 октября первый заместитель премьер-министра, председатель Совета по развитию предпринимательства Александр Турчин.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, тема заседания – презумпция добросовестности как ключевой принцип взаимодействия государства и бизнеса.
«Сегодня мы постараемся дать ответ, каким образом это определять. И ключевой момент, на котором я хотел бы остановиться, это правоприменительная практика», – отметил А. Турчин.
Прописать в законодательстве каждую ситуацию, каждый случай сложно или даже невозможно, поэтому и важна правоприменительная практика, добавил он.
«На мой взгляд, государство делает серьезные шаги по либерализации бизнеса. 488-й указ отменен, с 1 июля текущего года либерализован целый ряд статей Уголовного кодекса», – сказал первый вице-премьер.
На вопрос, какой же главный эффект от предпринимаемых мер, А. Турчин ответил: «Я все это рассматриваю через призму роста экономики. Сегодня успешное развитие бизнеса – это рост нашей экономики. Как следствие – увеличение и платежей в бюджет, и благосостояния нашего народа».
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