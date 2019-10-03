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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЮСТ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ ОО «БОЛЬШАЯ ДРУЖБА»
09:25 04.10.2019
Министерство юстиции Беларуси 25 сентября зарегистрировало Республиканское просветительское общественное объединение «Большая дружба».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, целями деятельности данного общественного объединения являются:
распространение знаний, усиление их влияния на развитие личности человека и социальной активности граждан;
представление и защита профессиональных, экономических, социальных и иных прав и интересов членов РПОО «Большая дружба»;
создание условий для интеллектуального, духовного, творческого и иного развития личности каждого члена РПОО «Большая дружба».
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