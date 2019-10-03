ЭКОНОМИКА РБ

МИНЮСТ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ ОО «БОЛЬШАЯ ДРУЖБА»

09:25 04.10.2019 Министерство юстиции Беларуси 25 сентября зарегистрировало Республиканское просветительское общественное объединение «Большая дружба». Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, целями деятельности данного общественного объединения являются: распространение знаний, усиление их влияния на развитие личности человека и социальной активности граждан; представление и защита профессиональных, экономических, социальных и иных прав и интересов членов РПОО «Большая дружба»; создание условий для интеллектуального, духовного, творческого и иного развития личности каждого члена РПОО «Большая дружба».