Трассы столичных автобусных маршрутов №75 и №90 и троллейбусного маршрута №32 будут изменены 5 октября с 23.00 и до окончания работы наземного пассажирского транспорта со следованием через ОП «ст.м. Михалово».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», это связано с закрытием для высадки-посадки пассажиров станции метро «Петровщина».