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ЭКОНОМИКА РБ
ТРАССЫ СТОЛИЧНЫХ АВТОБУСОВ №75 И №90 И ТРОЛЛЕЙБУСА №32 ИЗМЕНЯТСЯ В НОЧЬ С 5 НА 6 ОКТЯБРЯ
17:06 03.10.2019
Трассы столичных автобусных маршрутов №75 и №90 и троллейбусного маршрута №32 будут изменены 5 октября с 23.00 и до окончания работы наземного пассажирского транспорта со следованием через ОП «ст.м. Михалово».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», это связано с закрытием для высадки-посадки пассажиров станции метро «Петровщина».
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