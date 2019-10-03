ЭКОНОМИКА РБ

БЕЛОРУССКИЙ ЭЛЕКТРОБУС ПРЕДСТАВЛЕН НА ВЫСТАВКЕ COACH & BUS UK В БИРМИНГЕМЕ

16:46 03.10.2019 ОАО «УКХ «Белкоммунмаш» принимает участие в выставке Coach & Bus UK 2019, которая проходит 2-3 октября в Бирмингеме (Великобритания). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, на выставке предприятие представляет электробус, оснащенный технологией сверхбыстрой зарядки суперконденсаторов (7 минут) с 90000 циклов заряда-разряда (срок службы батареи более 10 лет). После мероприятия электробус будет направлен в Ноттингем для проведения опытной эксплуатации в течение 3 месяцев.