|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.10.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКИЙ ЭЛЕКТРОБУС ПРЕДСТАВЛЕН НА ВЫСТАВКЕ COACH & BUS UK В БИРМИНГЕМЕ
16:46 03.10.2019
ОАО «УКХ «Белкоммунмаш» принимает участие в выставке Coach & Bus UK 2019, которая проходит 2-3 октября в Бирмингеме (Великобритания).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, на выставке предприятие представляет электробус, оснащенный технологией сверхбыстрой зарядки суперконденсаторов (7 минут) с 90000 циклов заряда-разряда (срок службы батареи более 10 лет). После мероприятия электробус будет направлен в Ноттингем для проведения опытной эксплуатации в течение 3 месяцев.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.10.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 03.10.2019
Курсы в банках
на 03.10.2019
Конвертация в банках
на 03.10.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте