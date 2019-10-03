Нарушения законодательства в сфере закупки товарно-материальных ценностей выявили работники Новополоцкого межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Витебской области в ходе проверки государственной организации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, филиал этой организации приобретал запасные части к дорожно-строительной технике у региональных поставщиков. В 2016-2017 годах аналогичные запчасти закупались и у частного унитарного предприятия без проведения процедуры запроса ценовых предложений. Установлено, что унитарное предприятие документально оформляло приобретение запчастей у индивидуального предпринимателя, а тот – у тех же региональных поставщиков. При этом товар доставлялся с их складов напрямую на склад филиала госорганизации.

Как оказалось, учредитель частного унитарного предприятия и индивидуальный предприниматель являются близкими родственниками ведущего механика, ответственного за закупку запасных частей. Из-за необоснованного посредничества конечная стоимость поставляемых товаров в 1,5-3,5 раза превышала отпускную цену региональных поставщиков.

В результате закупок запчастей по завышенной стоимости государственной организации причинен ущерб на сумму более 53 тыс. рублей.

Полоцким межрайонным отделом Следственного комитета в отношении ведущего механика филиала и двух его родственников возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 424 (злоупотребление властью или служебными полномочиями) Уголовного кодекса.