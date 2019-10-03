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ЭКОНОМИКА РБ
МЕХАНИК ФИЛИАЛА ГОСОРГАНИЗАЦИИ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ЗАКУПКЕ ЗАПЧАСТЕЙ ВЫСТРОИЛ ЦЕПОЧКУ ПОСРЕДНИКОВ ИЗ СВОИХ РОДСТВЕННИКОВ
15:03 03.10.2019
Нарушения законодательства в сфере закупки товарно-материальных ценностей выявили работники Новополоцкого межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Витебской области в ходе проверки государственной организации.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, филиал этой организации приобретал запасные части к дорожно-строительной технике у региональных поставщиков. В 2016-2017 годах аналогичные запчасти закупались и у частного унитарного предприятия без проведения процедуры запроса ценовых предложений. Установлено, что унитарное предприятие документально оформляло приобретение запчастей у индивидуального предпринимателя, а тот – у тех же региональных поставщиков. При этом товар доставлялся с их складов напрямую на склад филиала госорганизации.
Как оказалось, учредитель частного унитарного предприятия и индивидуальный предприниматель являются близкими родственниками ведущего механика, ответственного за закупку запасных частей. Из-за необоснованного посредничества конечная стоимость поставляемых товаров в 1,5-3,5 раза превышала отпускную цену региональных поставщиков.
В результате закупок запчастей по завышенной стоимости государственной организации причинен ущерб на сумму более 53 тыс. рублей.
Полоцким межрайонным отделом Следственного комитета в отношении ведущего механика филиала и двух его родственников возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 424 (злоупотребление властью или служебными полномочиями) Уголовного кодекса.
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