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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «ГРОДНО АЗОТ» ПРЕДСТАВИТ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ НА ФОРУМЕ РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ И УКРАИНЫ В ЖИТОМИРЕ
14:29 03.10.2019
ОАО «Гродно Азот» примет участие в II Форуме регионов Беларуси и Украины, который пройдет 3-4 октября в Житомире (Украина).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, ОАО «Гродно Азот» представляют генеральный директор Игорь Бобырь и его заместитель по коммерческим вопросам Павел Балябин. Продукция предприятия будет представлена на выставке крупногабаритной техники: это автомобили, груженные удобрениями производства ОАО «Гродно Азот» и Гомельского химического завода. В рамках мероприятия запланировано подписать три меморандума.
На форуме будут представлены все сферы сотрудничества, но главная тема переговоров – экономическое взаимодействие на региональном уровне. Ожидается участие в форуме глав обоих государств. Александр Лукашенко и Владимир Зеленский выступят на пленарном заседании форума, а затем подпишут двусторонние соглашения.
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