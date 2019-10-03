ОАО «Гродно Азот» примет участие в II Форуме регионов Беларуси и Украины, который пройдет 3-4 октября в Житомире (Украина).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, ОАО «Гродно Азот» представляют генеральный директор Игорь Бобырь и его заместитель по коммерческим вопросам Павел Балябин. Продукция предприятия будет представлена на выставке крупногабаритной техники: это автомобили, груженные удобрениями производства ОАО «Гродно Азот» и Гомельского химического завода. В рамках мероприятия запланировано подписать три меморандума.

На форуме будут представлены все сферы сотрудничества, но главная тема переговоров – экономическое взаимодействие на региональном уровне. Ожидается участие в форуме глав обоих государств. Александр Лукашенко и Владимир Зеленский выступят на пленарном заседании форума, а затем подпишут двусторонние соглашения.