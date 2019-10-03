Россельхознадзора выявил новые белорусские компании-посредники: ООО «ТрейдСервисГрупп» и ООО «Агро-2019», которые осуществляют незаконные поставки белорусской продукции на рынок России, используя схему ложного транзита в Казахстан и Армению.

Как сообщает сайт ведомства, В связи с этим Россельхознадзор с 4 октября 2019 года изменяет условия транзита белорусских подконтрольных товаров, перевозимых указанными компаниями-посредниками через территорию России в адреса казахских, армянских и киргизских хозяйствующих субъектов.

Пропуск товаров, транспортируемых указанными компаниями, будет осуществляться только после подтверждения государственными ветеринарными службами Казахстана, Армении и Кыргызстана намерения принять данную продукцию.