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ЭКОНОМИКА РБ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ВЫЯВИЛ ДВЕ БЕЛОРУССКИЕ КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ ПОСТАВЛЯЛИ ПРОДУКЦИЮ В РОССИЮ ЧЕРЕЗ ЛОЖНЫЙ ТРАНЗИТ
13:43 03.10.2019
Россельхознадзора выявил новые белорусские компании-посредники: ООО «ТрейдСервисГрупп» и ООО «Агро-2019», которые осуществляют незаконные поставки белорусской продукции на рынок России, используя схему ложного транзита в Казахстан и Армению.
Как сообщает сайт ведомства, В связи с этим Россельхознадзор с 4 октября 2019 года изменяет условия транзита белорусских подконтрольных товаров, перевозимых указанными компаниями-посредниками через территорию России в адреса казахских, армянских и киргизских хозяйствующих субъектов.
Пропуск товаров, транспортируемых указанными компаниями, будет осуществляться только после подтверждения государственными ветеринарными службами Казахстана, Армении и Кыргызстана намерения принять данную продукцию.
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