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ЭКОНОМИКА РБ
НАЧАЛЬНИК ИМНС ПО ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕТ 4 ОКТЯБРЯ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ
12:42 03.10.2019
Начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси по Гомельской области Владимир Девойно проведет 4 октября прямую телефонную линию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Гомельской области, задать интересующие вопросы можно с 8.30 до 11.30 по телефону 8(0232) 32 59 32.
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