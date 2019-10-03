ЭКОНОМИКА РБ

НАЧАЛЬНИК ИМНС ПО ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕТ 4 ОКТЯБРЯ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ

12:42 03.10.2019 Начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси по Гомельской области Владимир Девойно проведет 4 октября прямую телефонную линию. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Гомельской области, задать интересующие вопросы можно с 8.30 до 11.30 по телефону 8(0232) 32 59 32.