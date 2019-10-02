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ЭКОНОМИКА РБ
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОГО АЭРОПОРТА МИНСК ПРЕДСТАВЛЯЕТ СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ НА ВЫСТАВКЕ «ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА – 2019»
11:39 03.10.2019
Транспортно-логистический центр (ТЛЦ) Национального аэропорта Минск принимает участие в специализированной выставке «Транспорт и логистика – 2019», которая проходит 1-3 октября в Минске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, транспортно-логистический центр общей площадью более 30 тыс. м2 способен обрабатывать свыше 100 тонн груза в сутки, поступающего в аэропорт как авиационным, так и автомобильным транспортом. ТЛЦ оказывает транспортно-экспедиционные услуги, услуги таможенного агента, складские услуги.
Доставляемый авиатранспортом груз может перегружаться на грузовики либо морские/железнодорожные контейнеры и отправляться наземным транспортом как в страны ЕАЭС, так и ЕС, при этом участие аэропорта, как международного мультимодального логистического центра, имеющего статус уполномоченного экономического оператора, максимально упрощает прохождение таможенных процедур и сокращает временные/материальные издержки по импорту, экспорту и транзиту через территорию Беларуси.
«Участие в выставке для нас – отличная возможность представить потенциал Транспортно-логистического центра столичного аэропорта, наладить партнерские взаимоотношения с компаниями международного уровня по логистике, экспедированию и складским услугам, найти новых потребителей транспортных услуг. Кроме того, профильный форум располагает к личному знакомству с партнерами, обмену мнениями и контактами, определению перспектив для дальнейшего сотрудничества» - отметил заместитель начальника по экономической работе ТЛЦ Геннадий Головенчик.
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