Столичные предприятия ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов», УП «Мелкооптовая база на Западной», КУП «Отель «Европа», ОАО «Минотель» в составе делегации Минского горисполкома примут в участие во II-м Форуме регионов Беларуси и Украины, который пройдет 3-4 октября в Житомире (Украина).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома», на Форуме представят все сферы сотрудничества от промышленности до образования и культуры. Одним из основных направлений торгово-экономического сотрудничества является промышленная кооперация. От нынешних деловых переговоров производители ждут еще более значимых результатов.

Программой Форума предусмотрено подписание соглашения о взаимном сотрудничестве между Минском и Харьковом. Также предусмотрены выставка промышленных образцов продукции, ярмарка и экологический фест. Программа, обещают организаторы, будет максимально насыщенной. Обязательным событием станет консультативный совет делового сотрудничества под эгидой торгово-промышленных палат двух стран.