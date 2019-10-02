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ЭКОНОМИКА РБ
СТОЛИЧНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕДСТАВЯТ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ НА II-М ФОРУМЕ РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ И УКРАИНЫ
10:59 03.10.2019
Столичные предприятия ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов», УП «Мелкооптовая база на Западной», КУП «Отель «Европа», ОАО «Минотель» в составе делегации Минского горисполкома примут в участие во II-м Форуме регионов Беларуси и Украины, который пройдет 3-4 октября в Житомире (Украина).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома», на Форуме представят все сферы сотрудничества от промышленности до образования и культуры. Одним из основных направлений торгово-экономического сотрудничества является промышленная кооперация. От нынешних деловых переговоров производители ждут еще более значимых результатов.
Программой Форума предусмотрено подписание соглашения о взаимном сотрудничестве между Минском и Харьковом. Также предусмотрены выставка промышленных образцов продукции, ярмарка и экологический фест. Программа, обещают организаторы, будет максимально насыщенной. Обязательным событием станет консультативный совет делового сотрудничества под эгидой торгово-промышленных палат двух стран.
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