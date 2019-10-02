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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАЗ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ ВО II ФОРУМЕ РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ И УКРАИНЫ
10:19 03.10.2019
Представители ОАО «БЕЛАЗ» во главе с генеральным директором Петром Пархомчиком примут активное участие в насыщенной деловой программе II Форума регионов Беларуси и Украины, который пройдет 3-4 октября в Житомире (Украина).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, запланирован ряд бизнес-встреч, участие в заседании белорусско-украинского консультативного совета деловых кругов.
На открытой экспозиции среди образцов техники, выпускаемой ведущими белорусскими машиностроительными предприятиями, будут представлены карьерные самосвалы БЕЛАЗ-7555В и БЕЛАЗ-7547.
В выставочном павильоне БЕЛАЗа будут демонстрироваться последние разработки и перспективные модели карьерной и специальной техники «БЕЛАЗ». Здесь же можно будет увидеть, как оборудовано рабочее место оператора по удаленному управлению роботизированными карьерными самосвалами БЕЛАЗ-7513R и фронтальным погрузчиком БЕЛАЗ-78250, а также совершить виртуальный тур по заводу и заглянуть на сборочное производство белорусской карьерной техники.
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