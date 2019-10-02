Александр Лукашенко 4 октября совершит визит в Украину, где в Житомире примет участие в II Форуме регионов Беларуси и Украины.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, запланировано выступление главы государства на пленарном заседании форума, которое будет посвящено потенциалу взаимодействия двух стран через призму развития межрегиональных связей.

А. Лукашенко также проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры стран подробно обсудят актуальное состояние и перспективы развития белорусско-украинского сотрудничества в различных сферах, обменяются мнениями по вопросам региональной и международной повесток дня.