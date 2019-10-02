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ЭКОНОМИКА РБ
ЛУКАШЕНКО 4 ОКТЯБРЯ ПОСЕТИТ ЖИТОМИР ДЛЯ УЧАСТИЯ В II ФОРУМЕ РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ И УКРАИНЫ
09:55 03.10.2019
Александр Лукашенко 4 октября совершит визит в Украину, где в Житомире примет участие в II Форуме регионов Беларуси и Украины.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, запланировано выступление главы государства на пленарном заседании форума, которое будет посвящено потенциалу взаимодействия двух стран через призму развития межрегиональных связей.
А. Лукашенко также проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры стран подробно обсудят актуальное состояние и перспективы развития белорусско-украинского сотрудничества в различных сферах, обменяются мнениями по вопросам региональной и международной повесток дня.
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