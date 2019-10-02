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ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРВЫЙ ЗАММИНИСТРА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ ПРОВЕДЕТ 3 ОКТЯБРЯ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН
09:30 03.10.2019
Первый заместитель министра по налогам и сборам Игорь Клепча проведет 3 октября личный прием граждан и представителей юридических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства по налогам и сборам, задать интересующие вопросы можно с 14.00 до 20.00 в МНС по адресу: Минск, ул. Советская, 9, каб. 621.
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