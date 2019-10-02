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ЭКОНОМИКА РБ


БУТБ ВВЕЛА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ МОДУЛЬ «ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ ИЗ ОДНОГО ИСТОЧНИКА»
17:05 02.10.2019

ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» с 1 октября ввело в эксплуатацию модуль «Государственные закупки из одного источника», который функционирует в рамках электронной торговой площадки (ЭТП) zakupki.butb.by.

Как сообщает сайт БУТБ, в модуле могут работать: заказчики и участники, аккредитованные на ЭТП; поставщики, прошедшие в модуле процедуру упрощенной регистрации.

Порядок работы в модуле определен Временным регламентом.

Применение модуля в торгово-закупочной деятельности позволит заказчикам удаленно в электронном виде купить необходимый товар (работу, услугу) с соблюдением норм законодательства о госзакупках, а предприятия малого и среднего бизнеса получают дополнительный канал сбыта своей продукции.

В соответствии с абзацами пятым и шестым подпункта 1.1 постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси №30 от 12 апреля 2019 года «О проведении процедуры закупки из одного источника» при проведении процедуры закупки из одного источника изучение конъюнктуры рынка товаров (работ, услуг), являющихся предметом государственной закупки, проводится заказчиком (организатором) посредством:

изучения информации о ценах на товары (работы, услуги), размещенной потенциальными поставщиками (подрядчиками, исполнителями) на электронных торговых площадках;

размещения запросов о предоставлении сведений на одной из электронных торговых площадок в случае приобретения в соответствии с пунктом 9 приложения к закону «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» товаров (работ, услуг), ориентировочная стоимость годовой потребности которых составляет от 50 до 300 базовых величин включительно.
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