Компания Henley & Partners 1 октября 2019 года опубликовала обновленный Индекс паспортов, который отражает изменения в безвизовом режиме стран мира в четвертом квартале 2019 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Henley & Partners, тройка лидеров рейтинга за три месяца не изменилась. Первое место в Индексе занимают Япония и Сингапур. Паспорта этих стран позволяют посещать без визы 190 направлений из 227 возможных. Второе место разделили Германия, Финляндия и Южная Корея – 188 безвизовых стран. На третьей строчке по-прежнему Дания, Италия и Люксембург – 187 направлений. Великобритания и США все так же на 6-м месте – самом низком с 2010-го года. В 2014-м году обе страны занимали 1-е место в рейтинге. Наиболее успешными три месяца стали для Объединенных Арабских Эмиратов. Страна поднялась на рекордные пять строчек, получив безвизовый доступ в ряд африканских стран. Сейчас ОАЭ занимают 15-е место (172 направлений).

Беларусь в четвертом квартале 2019 года поднялась на одну строчку в Индексе, и теперь занимает 64-е место. В то же время за три месяца количество безвизовых стран осталось прежним – 75 направлений. Такой же показатель у Казахстана. Изменение позиции произошло за счет движения других государств в рейтинге.

Показатели стран-соседей республики существенно не изменились. Граждане России получили безвизовый доступ в Сьерра-Леоне, и теперь россияне могут посещать без визы 117 стран. Показатели Украины остались прежними – 126 безвизовых стран.

Мальта и Кипр, которые известны программами получения гражданства через инвестиции, улучшили свои показатели. Граждане Мальты могут посещать без визы 183 страны мира. Кипр разделил 14-е место с Монако – 173 страны. Инвестиционная программа Мальты позволяет получить гражданство через 12-15 месяцев за инвестиции от 1 млн евро. Аналогичная программа Кипра – через 6-9 месяцев за инвестиции от 2,15 млн евро. Черногория также запускает программу «Гражданство через инвестиции» в ближайшее время (минимальный размер инвестиций – от 350 тыс. евро). Граждане Черногории могут посещать без визы 122 страны мира (46-е место).

Афганистан находится на последнем 107-м месте Индекса с безвизовым доступом в 25 стран.

Индекс паспортов компании Henley & Partners, ранее известный как Индекс визовых ограничений (переименован в 2018 году), представляет собой международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам. Индекс издается с 2006 года в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), которая поддерживает самую большую в мире базу туристической информации. Более подробно с рейтингом и методологией можно ознакомиться здесь.