Филиал «Домостроение» РУП «Завод газетной бумаги» (Шклов) осуществил первую поставку комплектов каркасно-щитовых домов в Японию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», заключение контракта – итог визита делегации японских бизнес-кругов на производство «Домостроение». Потенциальные заказчики белорусских деревянных домов побывали на предприятии еще в прошлом году. Они ознакомилась с технологией производства и качеством домов. Приступив в нынешнем году к реализации проекта по строительству базы отдыха для экологического туризма на острове Окинава, японская компания приняла решение заказать дома из натуральных древесных материалов в Беларуси.

Филиал «Домостроение» уже осуществил поставку первой партии домов. Это два жилых дома площадью 90 кв. м и 60 кв. м, а также здание кафе площадью 28 кв. м. Груз должен быть доставлен к месту назначения к концу октября. Шеф-монтаж зданий будут осуществлять специалисты филиала «Домостроение».