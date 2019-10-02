Заместитель генерального директора РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ» Елена Гончарова проведет 3 октября прямую телефонную линию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства здравоохранения, задать интересующие вопросы можно с 14.00 до 16.00 по телефону (017) 243 46 05, а также прислать на адрес электронной почты .