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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАМГЕНДИРЕКТОРА РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ» ПРОВЕДЕТ 3 ОКТЯБРЯ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ
15:18 02.10.2019
Заместитель генерального директора РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ» Елена Гончарова проведет 3 октября прямую телефонную линию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства здравоохранения, задать интересующие вопросы можно с 14.00 до 16.00 по телефону (017) 243 46 05, а также прислать на адрес электронной почты .
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