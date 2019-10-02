Следственное управление УСК по Гомельской области завершило расследование уголовного дела об уклонении от уплаты сумм налогов в особо крупном размере, возбужденного УДФР КГК по Гомельской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете, в Гомеле соучредитель общества с ограниченной ответственностью, связанного с реализацией строительных материалов, организовал совершение преступления против порядка осуществления экономической деятельности. К противоправной деятельности обвиняемый привлек родного брата, который являлся вторым соучредителем. Родственники разработали преступную схему по минимизации налоговых обязательств.

С 2016 по 2019 годы в бухгалтерском учете и налоговой отчетности общества отражались фиктивные документы о наличии финансово-хозяйственных взаимоотношений с предпринимателями, подконтрольными главному фигуранту дела. Для регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей обвиняемый привлек двоюродного брата, тестя и соседа. С целью уменьшения сумм налоговых обязательств и возможности снятия наличных денег, на расчетные счета подконтрольных ИП перечислялась часть выручки организации. Для обоснования произведенных переводов составлялись заведомо ложные документы о выполнении предпринимателями различных услуг в интересах фирмы.

В результате указанных действий была искажена налоговая отчетность, что повлекло неуплату в бюджет Беларуси налогов на общую сумму свыше 135 тысяч рублей.

На начальном этапе расследования обвиняемые полностью возместили ущерб в виде неуплаченных налогов. В ходе следствия изучен и проанализирован большой объем документации по финансово-хозяйственной деятельности предприятия и подконтрольных предпринимателей. На основании собранных по делу доказательств действия 41-летнего мужчины квалифицированы как организация и руководство уклонением от уплаты сумм налогов путем умышленного занижения налоговой базы, внесения в налоговые декларации (расчеты) заведомо ложных сведений, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере (ч.4 ст.16, ч.2 ст.243 Уголовного кодекса).

Действия 35-летнего брата обвиняемого квалифицированы как уклонение от уплаты сумм налогов в особо крупном размере, а также уклонение от исполнения предыдущего приговора суда о лишении права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами (ч.2 ст.243, ст.417 Уголовного кодекса).

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.