ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
02.10.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В ОКТЯБРЕ ВЫСТАВЛЕНО НА ТОРГИ 62 ОБЪЕКТА НЕИСПОЛЬЗУЕМОГО ГОСИМУЩЕСТВА ЗА ОДНУ БАЗОВУЮ
13:55 02.10.2019

Комитет «Брестоблимущество» в октябре выставил на торги 62 объекта неиспользуемого госимущества за одну базовую.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, в «Брестоблимуществе» практика тематических аукционов будет продолжена. Каждые вторник и пятницу на торги будут выставляться объекты с начальной ценой от 1 базовой величины.

Результаты весенней серии тематических аукционов показали, что из 80 выставленных объектов нового собственника обрел каждый четвертый.

На октябрь запланирована очередная – осенняя серия таких аукционов. По пятницам будет проводиться «жесткий дискаунтер» – все объекты с начальной ценой – одна базовая величина (25,5 руб.).

На первых же торгах 1 октября продан первый объект в Барановичском районе единственному участнику за одну базовую величину.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.10.2019
валюта курс
EUR 2.2692
USD 2.0831
RUB 3.2045
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.10.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2819 +0.0127
USD 2.0906 +0.0075
RUB 3.1943 -0.0102
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2780 2.2830
USD 2.0860 2.0910
подробнее

Конвертация в банках
на 02.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0880 1.0940
EUR/RUB 71.2000 71.7000
USD/RUB 65.3000 65.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте