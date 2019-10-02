Комитет «Брестоблимущество» в октябре выставил на торги 62 объекта неиспользуемого госимущества за одну базовую.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, в «Брестоблимуществе» практика тематических аукционов будет продолжена. Каждые вторник и пятницу на торги будут выставляться объекты с начальной ценой от 1 базовой величины.

Результаты весенней серии тематических аукционов показали, что из 80 выставленных объектов нового собственника обрел каждый четвертый.

На октябрь запланирована очередная – осенняя серия таких аукционов. По пятницам будет проводиться «жесткий дискаунтер» – все объекты с начальной ценой – одна базовая величина (25,5 руб.).

На первых же торгах 1 октября продан первый объект в Барановичском районе единственному участнику за одну базовую величину.