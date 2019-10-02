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ЭКОНОМИКА РБ
В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В ОКТЯБРЕ ВЫСТАВЛЕНО НА ТОРГИ 62 ОБЪЕКТА НЕИСПОЛЬЗУЕМОГО ГОСИМУЩЕСТВА ЗА ОДНУ БАЗОВУЮ
13:55 02.10.2019
Комитет «Брестоблимущество» в октябре выставил на торги 62 объекта неиспользуемого госимущества за одну базовую.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, в «Брестоблимуществе» практика тематических аукционов будет продолжена. Каждые вторник и пятницу на торги будут выставляться объекты с начальной ценой от 1 базовой величины.
Результаты весенней серии тематических аукционов показали, что из 80 выставленных объектов нового собственника обрел каждый четвертый.
На октябрь запланирована очередная – осенняя серия таких аукционов. По пятницам будет проводиться «жесткий дискаунтер» – все объекты с начальной ценой – одна базовая величина (25,5 руб.).
На первых же торгах 1 октября продан первый объект в Барановичском районе единственному участнику за одну базовую величину.
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