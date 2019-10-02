В Минске изменены тарифы на работы (услуги) по принудительной отбуксировке (эвакуации), а также хранению транспортных средств. Соответствующее решение Минского городского исполнительного комитета №2915 от 19 сентября 2019 г. опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, тариф на принудительную отбуксировку (эвакуацию) транспортного средства на охраняемую стоянку с полной погрузкой на эвакуатор составит 63 руб. (ранее – 60 руб.), с частичной погрузкой на эвакуатор — 53 руб. (50 руб.).

Хранение принудительно отбуксированного (эвакуированного, доставленного) транспортного средства на охраняемой стоянке за 1-3 суток обойдется в 7,4 руб. (ранее – 7 руб.), за 4-9 суток – 4,2 руб. (4 руб.), за 10 и более суток – 3,2 руб. (3 руб.).

Решение вступает в силу после официального опубликования.