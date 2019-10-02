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ЭКОНОМИКА РБ


ОАО «САВУШКИН ПРОДУКТ» СОЗДАСТ В БЕРЕЗЕ ОДНО ИЗ КРУПНЕЙШИХ СЫРНЫХ ПРОИЗВОДСТВ В СТРАНЕ
12:08 02.10.2019

ОАО «Савушкин продукт» завершило процесс интеграции в свою структуру Березовского сыродельного комбината. В масштабную модернизацию уже вложили 20 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, реорганизация ОАО «Березовский сыродельный комбинат» завершилась 1 октября. Его площадки вошли в состав ОАО «Савушкин продукт» в качестве производственного филиала компании в Березе с производственным цехом в Ивацевичах и производственного филиала в Иваново.

«Это хороший пример консолидации, открывающий новые горизонты и возможности для компаний и каждого сотрудника. Уже сегодня на территории березовской производственной площадки идёт активная модернизация», – отметили в компании «Савушкин продукт».

На Березовском сыродельном комбинате сейчас модернизируют ключевые производства. Реконструкцию начали с цеха приемки молока, а параллельно расширяют цеха по производству, созреванию и хранению сыров. Производственные мощности увеличат и по другим направлениям.

В ближайшей перспективе в Березе установят новую линию по производству сыра, которая позволит нарастить объёмы выпуска сыров до 100 тонн в сутки. Тем самым здесь разместится самое крупное в стране сырное производство. Всего же с момента покупки «Савушкин продукт» инвестировал в развитие «Березовского СК» более 20 млн рублей.

«Савушкин продукт» приобрел контрольный пакет ОАО «Березовский сыродельный комбинат» осенью прошлого года, после чего увеличил свою долю.
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