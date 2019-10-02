|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.10.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «САВУШКИН ПРОДУКТ» СОЗДАСТ В БЕРЕЗЕ ОДНО ИЗ КРУПНЕЙШИХ СЫРНЫХ ПРОИЗВОДСТВ В СТРАНЕ
12:08 02.10.2019
ОАО «Савушкин продукт» завершило процесс интеграции в свою структуру Березовского сыродельного комбината. В масштабную модернизацию уже вложили 20 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, реорганизация ОАО «Березовский сыродельный комбинат» завершилась 1 октября. Его площадки вошли в состав ОАО «Савушкин продукт» в качестве производственного филиала компании в Березе с производственным цехом в Ивацевичах и производственного филиала в Иваново.
«Это хороший пример консолидации, открывающий новые горизонты и возможности для компаний и каждого сотрудника. Уже сегодня на территории березовской производственной площадки идёт активная модернизация», – отметили в компании «Савушкин продукт».
На Березовском сыродельном комбинате сейчас модернизируют ключевые производства. Реконструкцию начали с цеха приемки молока, а параллельно расширяют цеха по производству, созреванию и хранению сыров. Производственные мощности увеличат и по другим направлениям.
В ближайшей перспективе в Березе установят новую линию по производству сыра, которая позволит нарастить объёмы выпуска сыров до 100 тонн в сутки. Тем самым здесь разместится самое крупное в стране сырное производство. Всего же с момента покупки «Савушкин продукт» инвестировал в развитие «Березовского СК» более 20 млн рублей.
«Савушкин продукт» приобрел контрольный пакет ОАО «Березовский сыродельный комбинат» осенью прошлого года, после чего увеличил свою долю.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 02.10.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 02.10.2019
Курсы в банках
на 02.10.2019
Конвертация в банках
на 02.10.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте