Холдинг «АМКОДОР» принимает участие в XIII Международной специализированной выставке «Транспорт и логистика», которая проходит 1-3 октября в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, вниманию посетителей предложены электропогрузчик вилочный АМКОДОР Е25AS33 и погрузчик универсальный АМКОДОР 308-03.

Электропогрузчик вилочный АМКОДОР Е25AS33 грузоподъемностью 2,5 т и высотой подъема груза 3,3 м может применяться для обработки поддонных или пакетных грузов в открытых складских помещениях, заводских цехах, на железнодорожных вокзалах, в портах и других грузообрабатывающих пунктах. Это экологичный и безопасный вид техники для работ в закрытых помещениях. Ведущие колеса машины оснащены собственными моторами, это увеличивает маневренность и обеспечивает тяговое усилие даже по неровному покрытию. Система переключения на рычаге управления грузоподъемника меняет направление движения погрузчика за 0,5 секунды. Плавный и стабильный ход погрузчика в диапазоне скоростей 6-25км/ч достигается за счет постоянного коэффициента скольжения и стабильного тягового усилия. Погрузчик сохраняет постоянно заданную на педали газа скорость, независимо от направления движения: на подъем или спуск с пандуса.

Герметично закрытая конструкция мотора защищает силовой отсек от влаги и загрязнений (например, угольной пыли), он не требует технического обслуживания.

Высокая управляемость и низкий износ тормозной системы достигается благодаря примененной системе рекуперации энергии: торможение погрузчика происходит при отпускании педали газа, в этот момент подзаряжаются аккумуляторные батареи. Экстренное торможение происходит при помощи механического тормоза. В целом применение двигателя переменного тока обеспечивает 10−процентную экономию энергии.

Машина имеет увеличенный межсервисный интервал, меньшие эксплутационные расходы, что со временем компенсирует начальную разницу в цене.

АМКОДОР 308-03 – это компактная и универсальная машина грузоподъемностью до 0,9 т, предназначенная для эксплуатации в строительстве, в коммунальном и сельском хозяйстве, на складах и в местах, где требуется большая маневренность. Оснащена гидрообъемной трансмиссией и двигателем Yanmar 4TNV84T мощностью 48 л.с.

Простая и надежная конструкция, ремонтопригодность и увеличенный интервал технического обслуживания снижают затраты на обслуживание погрузчика. Небольшие размеры погрузчика позволяют ему проходить через узкие проемы, а шарнирно-сочлененная конструкция рамы обеспечивает хорошую маневренность. Кабина спроектирована с учетом эргономических принципов: интуитивно понятное расположение приборов и элементов управления делают использование машины удобным и легким.

Погрузчик оснащен надежным гидравлическим устройством для быстрой смены рабочих органов. Это позволяет произвести замену рабочего органа в течение 1-2 минут, не покидая кабину. Широкий выбор навесного оборудования, различные исполнения кабин, а также другие технические решения позволяют использовать погрузчик в любых погодных условиях. Конструкция рамы позволяет работать на деликатных поверхностях – газонах, тротуарной плитке и других специальных покрытиях, и поверхностях, не повреждая их.