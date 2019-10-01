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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУССКАЯ ТАМОЖНЯ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ВНЕСЛА В БЮДЖЕТ 6,7 МЛРД РУБЛЕЙ
11:05 02.10.2019

Доведенные Государственному таможенному комитету прогнозные показатели на 9 месяцев 2019 года по наполнению доходной части республиканского бюджета выполнены на 103,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГТК, по состоянию на 1 октября, сумма платежей, контролируемых ГТК, составила 6,7 млрд рублей, или 3,2 млрд долларов США в эквиваленте
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