|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.10.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКАЯ ТАМОЖНЯ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ВНЕСЛА В БЮДЖЕТ 6,7 МЛРД РУБЛЕЙ
11:05 02.10.2019
Доведенные Государственному таможенному комитету прогнозные показатели на 9 месяцев 2019 года по наполнению доходной части республиканского бюджета выполнены на 103,5%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГТК, по состоянию на 1 октября, сумма платежей, контролируемых ГТК, составила 6,7 млрд рублей, или 3,2 млрд долларов США в эквиваленте
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 02.10.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 01.10.2019
Курсы в банках
на 02.10.2019
Конвертация в банках
на 02.10.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте