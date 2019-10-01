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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ РАЗРАБОТАН АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ РАБОТЫ В ГОСОРГАНАХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ
10:08 02.10.2019

Управление Генпрокуратуры по борьбе с коррупцией и организованной преступностью разработало методические рекомендации по организации антикоррупционной работы в государственных органах и организациях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, цель документа – сформировать единый подход при предупреждении коррупции в госструктурах.

В методических рекомендациях раскрыты:

алгоритм организации и проведения работы по противодействию коррупции структурными подразделениями и должностными лицами организации;

различные антикоррупционные механизмы, в том числе декларирование доходов и имущества, соблюдение антикоррупционных ограничений, ответственность за нарушения законодательства о борьбе с коррупцией;

порядок взаимодействия с правоохранительными органами и представителями общественности в антикоррупционной сфере.

Определены направления работы со значительным профилактическим потенциалом, подходы по оценке и минимизации коррупционных рисков в деятельности организации, а также наиболее уязвимые сферы деятельности: проведение закупок, контрольная деятельность, распределение бюджетных и внебюджетных денежных средств, распоряжение имуществом при осуществлении арендных отношений, лицензирование отдельных видов деятельности, осуществление административных процедур, выделение жилья, земельных участков, займов.

Раскрыт механизм предотвращения и урегулирования конфликта интересов. Для этого предложен ряд ситуаций, в которых возникновение такого конфликта наиболее вероятно.

При подготовке документа исследована практика методического обеспечения антикоррупционной работы в организациях Беларуси, Казахстана, России, иных государств.

Рекомендации призваны способствовать системному восприятию антикоррупционных механизмов, станут основой для подготовки ведомственных методических разработок в государственных органах и организациях с учетом специфики их деятельности.

Документ направлен в Совет министров, областные и Минский городской исполнительные комитеты для организации практического применения в подчиненных структурах.
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