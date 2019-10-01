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ЭКОНОМИКА РБ


ГОСЭНЕРГОГАЗНАДЗОР ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ ПОЧТИ 99% ПАСПОРТОВ ГОТОВНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОЭНЕРГИИ И ТЕПЛОИСТОЧНИКОВ
09:42 02.10.2019

Филиалами Госэнергогазнадзора по состоянию на 30.09.2019 зарегистрировано 28493 паспорта готовности потребителей тепловой энергии (98,7%) и 13617 паспортов готовности теплоисточников (98,9%).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве энергетики, в целом по республике подлежат регистрации до 01.10.2019 паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2019/2020 28857 потребителей тепловой энергии и 13767 ведомственных теплоисточников.

По ГПО «Белэнерго» фактический объем выполнения капитальных ремонтов тепло- и электротехнического оборудования в соответствии с планом на 2019 год по состоянию на текущий момент составил: котлы энергетические – 55%; турбины – 72%; водогрейные котлы – 62%; паровые котлы – 66%; генераторы – 72%; силовые трансформаторы – 29%; высоковольтные выключатели напряжением 220-330 кВ – 64%; трансформаторные подстанции 35-110 кВ – 28%.

Объем выполнения средних ремонтов теплотехнического оборудования (плана на 2019 год) составил: котлы энергетические – 93%; турбины – 100%; котлы водогрейные – 91%; паровые котлы – 75%.

Выполнена замена за счет средств ремонтного фонда и смонтировано за счет средств капитального строительства тепловых сетей в объеме 170,34 км в однотрубном исчислении (85,7% годового плана), в том числе за счет средств ремонтного фонда в объеме 54,62 км в однотрубном исчислении (98,1% годового плана), за счет средств на реконструкцию и строительство – 115,72 км (80,8% годового плана).

Газоснабжающими организациями, входящими в состав ГПО «Белтопгаз», проведено комплексное приборное обследование подземных газопроводов – 100,1% годового плана, заменено оборудования ГРП и ШРП, находящегося в эксплуатации свыше 20 лет – 77,9% годового плана, проведена оценка технического состояния подземных газопроводов со сроком службы 40 и более лет – 101,8% годового плана, произведена замена морально устаревшего бытового газового оборудования – 121,7% годового плана.
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