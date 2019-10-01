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ЭКОНОМИКА РБ


ОАО «БРЕСТМЯСОМОЛСЕРВИС» ВОШЛО В СОСТАВ ОАО «САВУШКИН ПРОДУКТ»
17:23 01.10.2019

Общим собранием акционеров ОАО «Савушкин продукт» 27 сентября принято решение о реорганизации общества в форме присоединения к нему ОАО «Брестмясомолсервис».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, акционеры, не принявшие участие в собрании или голосовавшие против принятия решения о реорганизации, вправе требовать выкупа акций обществом. Цена выкупа акций определена общим собранием акционеров и составляет 6 (шесть белорусских рублей 00 копеек) за одну акцию.

Акционерам, желающим продать акции обществу, необходимо обратиться в 30-дневный срок с даты принятия решения общим собранием акционеров, повлекшим возникновение у акционеров права требовать выкупа их акций (30.09.2019 – 29.10.2019), по адресу: Республика Беларусь, 224028, г. Брест, ул. Янки Купалы, 118 (конт. тел.: 8 0162 47 06 52). Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно содержать фамилию, имя и отчество (наименование) и подпись акционера, а также количество акций, выкупа которых он требует.

После присоединения ОАО «Брестмясомолсервис» к ОАО «Савушкин продукт» дополнительный выпуск акций производиться не будет, так как доля ОАО «Савушкин продукт» в ОАО «Брестмясомолсервис» составляет 100%.
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