Во всех фирменных магазинах СП ОАО «Спартак» с 1 октября цены на сладости снижены на 30%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, так, скидки установлены:

15% карамель леденцовая: карамель со вкусом барбариса, карамель со вкусом груши «Дюшес»;

20% печенье: «Мария», «Весенняя рапсодия»;

20% вафли: «Белорусские» с кремовой начинкой (умельченные, 267 г), «Белорусские» со вкусом вареной сгущенки (умельченные, 89 г), «Черноморские», умельченные, 72 г (флоу-пак);

25% конфеты с начинками: «Лунария» вкус пломбира и шоколада, «Лунария» с ирисо-сливочным вкусом, конфеты Cont&Blue вкус ирландского крема;

25% конфеты глазированные: «Аэрофлотские», каш.фольга; «Дубравушка»;

25% шоколад и шоколад с начинками: ш-д «Спартак» горький 56%, 90 г (пенал), ш-д «Шоколад темный с помадно-сливочной начинкой» 48 г;

20% шоколад и шоколад с начинками: молочный шоколад с начинкой «Вишневая нуга», 25 г; молочный шоколад с начинкой «Клюквенная нуга» , 25 г; молочный шоколад с начинкой «Нуга со вкусом ванили», 24 г (флоу-пак); молочный шоколад с начинкой «Ореховая нуга», 26 г (флоу-пак);

30% шоколад и шоколад с начинками: молочный шоколад с начинкой «Кокосовая нуга» , 90 г (флоу-пак); молочный шоколад с начинкой «Нуга со вкусом ванили» , 90 г (флоу-пак);

25% шоколад и шоколад с начинками: ш-д Bon Journee горький с банановой начинкой, 80г (флоу-пак); ш-д Bon Journee горький с начинкой миндальный крем, 80г (флоу-пак); ш-д Bon Journee горький с начинкой со вкусом тирамису, 80 г (флоу-пак); ш-д Bon Journee горький с начинкой со вкусом яблочного штруделя, 80 г (флоу-пак);

30% батончик нуга глазированная: батончик «Спартак» с мягкой карамелью , 48 г; батончик «Спартак» с мягкой карамелью и арахисом , 50 г;

25% батончик-мюсли: батончик-мюсли «Злаки с вишней» частично глазированный, 35 г; батончик-мюсли «Злаки с клюквой» частично глазированный, 35 г; батончик-мюсли «Злаки с персиком» частично глазированный, 35 г; батончик-мюсли «Злаки с семенами льна», 24 г.