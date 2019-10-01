Белорусские операторы нефтепроводной системы «Дружба» – ОАО «Гомельтранснефть Дружба» и ОАО «Полоцктранснефть Дружба» – с 1 октября объединены в одну компанию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Гомельтранснефть Дружба», реорганизация осуществлена путем присоединения ОАО «Полоцктранснефть Дружба» к ОАО «Гомельтранснефть Дружба» на основании решения внеочередного общего собрания акционеров. Полоцкая «Дружба» будет значиться в составе гомельской нефтепроводной компании в качестве филиала по транспортировке нефти «Новополоцк».

ОАО «Гомельтранснефть Дружба» осуществляет перекачку российской нефти в направлении стран Европы, снабжает углеводородным сырьем ОАО «Мозырский НПЗ». С появлением филиала «Новополоцк» предприятие будет отвечать за поставки российской нефти в ОАО «Нафтан», транспортировку нефтепродуктов по территории Беларуси.

Реорганизация магистральных нефтепроводов Беларуси позволит создать более рациональную схему управления. В перспективе объединение компаний обеспечит реализацию проектов по развитию республиканской нефтетранспортной системы, в том числе в целях диверсификации поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы, расширения возможностей хранения нефти.