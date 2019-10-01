Торговые организации столицы проведут акции «День скидок» в октябре 2019 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома», скидки предоставят:

ОАО «ЦУМ Минск»:

3, 5 октября – до 22% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары;

10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 октября – до 25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары;

1 октября – 20% на непродовольственные товары, 7% на продовольственные товары (для всех лиц пенсионного возраста при предъявлении пенсионного удостоверения) (Акция «ко Дню пожилых людей»).

Для держателей дисконтных карт:

14 октября – 22% на непродовольственные товары (Акция «ко Дню матери»);

каждый понедельник октября – 20% (Акция «В ЦУМ без очередей»).

ОАО «ГУМ»:

8, 22, 29 октября – 27% на непродовольственные товары (Акция «Щедрый вторник»);

каждый четверг октября – 27% на непродовольственные товары (Акция «Щедрый четверг»);

каждую субботу октября – 27% на непродовольственные товары (Акция «Щедрая суббота»);

1 октября – 30% на непродовольственные товары (Акция «ко Дню пожилых людей»);

13, 14, 15 октября – 30% на непродовольственные товары (Акция «ко Дню матери»).

Для держателей дисконтных карт: 4, 6, 11, 18, 20, 25, 27 октября – 28% в секциях непродовольственных товаров.

ТКУП «Универмаг Беларусь»:

1, 2, 7-9, 14-16, 21-23, 28-30 октября – 27% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары;

12 и 13 октября – 30% на подарки для женщин (Акция «ко Дню матери»), (28% на товары мужского и детского ассортимента), 10% на продовольственные товары;

1 октября – 10% на продовольственные товары (для всех лиц пенсионного возраста при предъявлении пенсионного удостоверения), 30% на непродовольственные товары (Акция «ко Дню пожилых людей»).

Для держателей дисконтных карт: 3-6, 10-11, 17-20, 24-27, 31 октября – 28% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары.

КУП «Торговый дом «На Немиге»:

1, 2, 3, 4, 5, 6 октября – 30% на непродовольственные товары;

с 8 октября: каждый вторник, среду, субботу и воскресенье октября – 28% на непродовольственные товары.

Для держателей дисконтных карт: каждый четверг и пятницу октября – 30% на непродовольственные товары.

УП «Кирмаш»:

каждую среду, пятницу и субботу октября – 25% на непродовольственные товары.

Для держателей дисконтных карт: каждый понедельник октября – 28% на непродовольственные товары.

КУП «Торговый центр «Радзивилловский»:

с 2 по 17 октября – до 50% на 200 наименований товаров;

30, 31 октября – 20% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары.

Магазины торгового центра «Столица» 19, 20 октября предложат скидки до 50%.

ОАО «Алеся» (ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35):

каждый вторник и пятницу октября – 20%;

с 1 по 31 октября – 20% при единовременной покупке свыше 120 руб;

14 октября – 25% (Акция «ко Дню матери»).

ООО «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26):

каждую среду октября – 15%;

с 1 по 31 октября – до 35% на отдельные группы товаров.

ТООО «Северянка» (ул. Ангарская, 38): каждый вторник, четверг и субботу октября – 15% на отдельные группы товаров.

ЗАО «Сандрик» (просп. газеты «Правда», 40): весь октябрь - от 15 до 30% на отдельные группы товаров.

ЗАО «1000 мелочей» (ул. Калинина, 1):

3, 17 октября – 17% на весь ассортимент;

10, 24, 31 октября – 20% на весь ассортимент;

с 1 по 31 октября – до 30% на отдельные группы товаров.

ОДО «Вероника» (ул. Притыцкого, 38): весь октябрь – от 30 до 70% на отдельные группы товаров.

ЗАО «Гаспадар и Гаспадыня» (просп. Независимости, 131/1): 2, 9, 16, 23, 30 октября – 22%;

ТЗАО «Богатырь» (ул. Притыцкого, 32): каждую среду, четверг октября – 15%.

ЗАО «Лянок» (просп. Независимости, 46): каждую среду, субботу октября – 20%.

ТЗАО «Пальмира» (ул. Шугаева, 3/1): с 1 по 31 октября – 15% на отдельные группы товаров.

ЗАО «Сантехоборудование» (ул. Щербакова, 30):

каждый четверг октября – 20% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров);

15 октября – 30% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров).

ЗАО «Фирменный обувной магазин «Луч» (ул. Кирова, 4): весь октябрь – от 10 до 50% на отдельные группы товаров.

Информация об акциях и распродажах размещается на сайтах торговых организаций.