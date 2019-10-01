|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.10.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ТОРГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СТОЛИЦЫ ПРОВЕДУТ ДНИ СКИДОК В ОКТЯБРЕ
16:08 01.10.2019
Торговые организации столицы проведут акции «День скидок» в октябре 2019 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома», скидки предоставят:
ОАО «ЦУМ Минск»:
3, 5 октября – до 22% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары;
10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 октября – до 25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары;
1 октября – 20% на непродовольственные товары, 7% на продовольственные товары (для всех лиц пенсионного возраста при предъявлении пенсионного удостоверения) (Акция «ко Дню пожилых людей»).
Для держателей дисконтных карт:
14 октября – 22% на непродовольственные товары (Акция «ко Дню матери»);
каждый понедельник октября – 20% (Акция «В ЦУМ без очередей»).
ОАО «ГУМ»:
8, 22, 29 октября – 27% на непродовольственные товары (Акция «Щедрый вторник»);
каждый четверг октября – 27% на непродовольственные товары (Акция «Щедрый четверг»);
каждую субботу октября – 27% на непродовольственные товары (Акция «Щедрая суббота»);
1 октября – 30% на непродовольственные товары (Акция «ко Дню пожилых людей»);
13, 14, 15 октября – 30% на непродовольственные товары (Акция «ко Дню матери»).
Для держателей дисконтных карт: 4, 6, 11, 18, 20, 25, 27 октября – 28% в секциях непродовольственных товаров.
ТКУП «Универмаг Беларусь»:
1, 2, 7-9, 14-16, 21-23, 28-30 октября – 27% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары;
12 и 13 октября – 30% на подарки для женщин (Акция «ко Дню матери»), (28% на товары мужского и детского ассортимента), 10% на продовольственные товары;
1 октября – 10% на продовольственные товары (для всех лиц пенсионного возраста при предъявлении пенсионного удостоверения), 30% на непродовольственные товары (Акция «ко Дню пожилых людей»).
Для держателей дисконтных карт: 3-6, 10-11, 17-20, 24-27, 31 октября – 28% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары.
КУП «Торговый дом «На Немиге»:
1, 2, 3, 4, 5, 6 октября – 30% на непродовольственные товары;
с 8 октября: каждый вторник, среду, субботу и воскресенье октября – 28% на непродовольственные товары.
Для держателей дисконтных карт: каждый четверг и пятницу октября – 30% на непродовольственные товары.
УП «Кирмаш»:
каждую среду, пятницу и субботу октября – 25% на непродовольственные товары.
Для держателей дисконтных карт: каждый понедельник октября – 28% на непродовольственные товары.
КУП «Торговый центр «Радзивилловский»:
с 2 по 17 октября – до 50% на 200 наименований товаров;
30, 31 октября – 20% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары.
Магазины торгового центра «Столица» 19, 20 октября предложат скидки до 50%.
ОАО «Алеся» (ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35):
каждый вторник и пятницу октября – 20%;
с 1 по 31 октября – 20% при единовременной покупке свыше 120 руб;
14 октября – 25% (Акция «ко Дню матери»).
ООО «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26):
каждую среду октября – 15%;
с 1 по 31 октября – до 35% на отдельные группы товаров.
ТООО «Северянка» (ул. Ангарская, 38): каждый вторник, четверг и субботу октября – 15% на отдельные группы товаров.
ЗАО «Сандрик» (просп. газеты «Правда», 40): весь октябрь - от 15 до 30% на отдельные группы товаров.
ЗАО «1000 мелочей» (ул. Калинина, 1):
3, 17 октября – 17% на весь ассортимент;
10, 24, 31 октября – 20% на весь ассортимент;
с 1 по 31 октября – до 30% на отдельные группы товаров.
ОДО «Вероника» (ул. Притыцкого, 38): весь октябрь – от 30 до 70% на отдельные группы товаров.
ЗАО «Гаспадар и Гаспадыня» (просп. Независимости, 131/1): 2, 9, 16, 23, 30 октября – 22%;
ТЗАО «Богатырь» (ул. Притыцкого, 32): каждую среду, четверг октября – 15%.
ЗАО «Лянок» (просп. Независимости, 46): каждую среду, субботу октября – 20%.
ТЗАО «Пальмира» (ул. Шугаева, 3/1): с 1 по 31 октября – 15% на отдельные группы товаров.
ЗАО «Сантехоборудование» (ул. Щербакова, 30):
каждый четверг октября – 20% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров);
15 октября – 30% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров).
ЗАО «Фирменный обувной магазин «Луч» (ул. Кирова, 4): весь октябрь – от 10 до 50% на отдельные группы товаров.
Информация об акциях и распродажах размещается на сайтах торговых организаций.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 02.10.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 01.10.2019
Курсы в банках
на 01.10.2019
Конвертация в банках
на 01.10.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте