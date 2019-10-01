Белорусский государственный университет представит около 20 разработок на выставке «Высокие технологии, робототехника, мехатроника и стартапы», которая пройдет 3-4 октября в рамках II Форума регионов Украины и Беларуси в Житомире (Украина).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БГУ, в экспозицию ведущего белорусского вуза войдут новации в области приборостроения, системы управления производством и автоматизации технологических процессов, а также новые вещества и материалы для различных отраслей промышленности, фармацевтики, аэрокосмических технологий.

Среди разработок БГУ мобильный промышленный комплекс по производству высокоэффективного сорбента «Пенопурм». Самостоятельный передвижной завод с автономной системой обслуживания позволяет производить в полевых условиях сорбент «Пенопурм» на основе газонаполненного полимера (пенополиуретан). Данный материал используется для сбора жидких нефтепродуктов и органических веществ при ликвидации аварийных разливов, очистке водных акваторий, грунта, отстойников, ливневых сточных вод.

Также посетители выставки познакомятся с модифицированным многофункциональным измерительным комплексом Alma Meter-2. Это новое поколение измерительного оборудования с лучшими техническими, метрологическими и функциональными характеристиками. Комплекс применяется в области радиоэлектроники, машиностроения, энергетики, транспорта, авиамоторостроения, станкостроения. Предназначен для исследования и генерации электрических сигналов в широких временных, амплитудных и частотных диапазонах, регистрации сигналов от различных измерительных датчиков. В числе экспонатов БГУ представлен также макет наноспутника BSUSat-1 – первого университетского спутника в системе белорусского образования, успешно выведенного на орбиту в прошлом году. Аппарат обладает всеми характеристиками больших универсальных спутников. С наноспутником установлена и поддерживается устойчивая связь, он активно используется в научных и образовательных целях вуза.

В число разработок вошел также дизайнерский программируемый экран LED Squares Board. В настоящее время экран функционирует на факультете радиофизики и компьютерных технологий БГУ в качестве информационного стенда с дистанционным управлением. Технология может применяться для создания рекламных видеовывесок, бегущих строк, электронных часов, информационных табло, светодиодных логотипов, потолочного и настенного освещения.

Форум регионов Украины и Беларуси является масштабным событием, направленным на развитие отношений между двумя странами, налаживание и укрепление сотрудничества. Первый форум прошел в октябре прошлого года в Гомеле.