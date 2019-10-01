Мобильный оператор Life:) с 8 октября изменяет «Специальный тариф».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, так, название изменится на «Льготный». За те же 1,65 руб. в нем будет безлимит звонков внутри сети.

В тариф будет добавлен 1 ГБ на самое необходимое. Интернет будет с возможностью накопления, то есть весь неиспользованный в одном месяце трафик будет переходить на следующий месяц и накапливаться до 2 ГБ.

Кроме этого в тарифе появится Копилка минут в другие сети: за каждые 2 минуты входящих звонков из других сетей будет начисляться 1 минута исходящих. Срок действия этих минут – четыре календарных месяца, первым считается месяц начисления. Количество минут в Копилке не ограничено.

На новые условия абоненты будут переведены при продлении тарифа после 08.10.2019.