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ЭКОНОМИКА РБ
НА МОЗЫРСКИЙ НПЗ ДОСТАВЛЕНО КРУПНОГАБАРИТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА
15:04 01.10.2019
На Мозырский НПЗ водным путем доставлено очередное крупногабаритное оборудование – верхняя часть реактора R-2001 установки каталитического крекинга в сборе с райзером и пересыпными трубами.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод», данное оборудование изготовлено итальянской компанией Walter Tosto SpA и призвано заменить аппараты, эксплуатация которых является неэффективной и небезопасной, так как к настоящему времени высока степень их физического износа.
Транспортировка оборудования заняла более трех недель. На специальном судне оно отплыло из порта Ортона (Адриатическое море) и через пролив Босфор зашло в Черное море, где в порту города Херсон было перегружено на речную баржу и затем по рекам Днепр и Припять силами РТУП «Белорусское речное пароходство» (речной порт «Мозырь» и РУПВП «Нижне-Припятское») благополучно доставлено к заводскому причалу.
Новую верхнюю часть реактора R-2001 планируется смонтировать на реакторно-регенераторном блоке установки каталитического крекинга в ходе начавшегося капитального ремонта.
Замена верхней части реактора R-2001 позволит повысить эффективность и надежность работы данной установки.
Как следует из комментариев технических специалистов, эта работа является весьма трудоемкой, так как предполагает демонтаж/монтаж с последующим восстановлением футеровки на монтажных стыках пяти выходных патрубков ф990х30 из реактора R-2001 в циклоны МЕ-2002/А-Е, а также демонтаж/монтаж верхней части корпуса реактора ф4850х25 с последующим восстановлением футеровки на монтажном стыке.
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