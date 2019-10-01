ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.10.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


НА МОЗЫРСКИЙ НПЗ ДОСТАВЛЕНО КРУПНОГАБАРИТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА
15:04 01.10.2019

На Мозырский НПЗ водным путем доставлено очередное крупногабаритное оборудование – верхняя часть реактора R-2001 установки каталитического крекинга в сборе с райзером и пересыпными трубами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод», данное оборудование изготовлено итальянской компанией Walter Tosto SpA и призвано заменить аппараты, эксплуатация которых является неэффективной и небезопасной, так как к настоящему времени высока степень их физического износа.

Транспортировка оборудования заняла более трех недель. На специальном судне оно отплыло из порта Ортона (Адриатическое море) и через пролив Босфор зашло в Черное море, где в порту города Херсон было перегружено на речную баржу и затем по рекам Днепр и Припять силами РТУП «Белорусское речное пароходство» (речной порт «Мозырь» и РУПВП «Нижне-Припятское») благополучно доставлено к заводскому причалу.

Новую верхнюю часть реактора R-2001 планируется смонтировать на реакторно-регенераторном блоке установки каталитического крекинга в ходе начавшегося капитального ремонта.

Замена верхней части реактора R-2001 позволит повысить эффективность и надежность работы данной установки.

Как следует из комментариев технических специалистов, эта работа является весьма трудоемкой, так как предполагает демонтаж/монтаж с последующим восстановлением футеровки на монтажных стыках пяти выходных патрубков ф990х30 из реактора R-2001 в циклоны МЕ-2002/А-Е, а также демонтаж/монтаж верхней части корпуса реактора ф4850х25 с последующим восстановлением футеровки на монтажном стыке.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.10.2019
валюта курс
EUR 2.2692
USD 2.0831
RUB 3.2045
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.10.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2692 -0.0002
USD 2.0831 +0.0069
RUB 3.2045 -0.0067
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2630 2.2700
USD 2.0800 2.0830
RUB 3.1920 3.2040
подробнее

Конвертация в банках
на 01.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0860 1.0920
EUR/RUB 70.6500 71.1000
USD/RUB 64.9500 65.3500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте