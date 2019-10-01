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ЭКОНОМИКА РБ
СЕМИНАР ПО ОСОБЕННОСТЯМ ЗАПОЛНЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ В 2019 ГОДУ ПРОЙДЕТ 24 ОКТЯБРЯ В ОРШЕ
14:44 01.10.2019
РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» проведет 24 октября в Орше семинар на тему «Актуальные вопросы применения действующих норм законодательства. Особенности и порядок заполнения налоговых деклараций в 2019 году».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Витебской области, на семинаре будут освещаться следующие вопросы:
актуальные вопросы исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость в 2019 году:
1.1.Порядок заполнения налоговой декларации (расчета) по НДС;
налог на прибыль в 2019 году. Состав затрат при исчислении налога на прибыль для целей налогообложения:
2.1. Новые правила определения периода признания затрат в налоговом учете с 01.01.2019;
2.2. Классификация затрат в 2019 году:
2.2.1. затраты, учитываемые при налогообложении: нормируемые затраты (порядок нормирования затрат для целей налога на прибыль, порядок учета затрат при налогообложении прибыли выплат физическим лицам, работающим в организациях по трудовым договорам, порядок учета затрат при налогообложении прибыли дополнительных отпусков, прочие затраты);
2.2.2. затраты, не учитываемые при налогообложении;
2.3. Изменения в составе внереализационных доходов и расходов и порядке их признания. Внереализационные доходы и расходы по неустойкам. Включение резервов по сомнительным долгам во внереализационные расходы;
2.4. Порядок обложения налогом на прибыль с дивидендов в 2019 г. Порядок применения пониженных ставок налога на прибыль по дивидендам;
2.5.Порядок заполнения налоговой декларации (расчета) по налогу на прибыль в 2019 г.;
актуальные вопросы исчисления и уплаты ресурсных платежей: налог на недвижимость, земельный налог, арендная плата за земельные участки:
3.1.Порядок заполнения налоговой декларации (расчета) по налогу на недвижимость организаций;
3.2. Порядок заполнения налоговой декларации (расчета) по земельному налогу (суммы арендной платы за земельные участки) с организаций;
актуальные вопросы исчисления и уплаты подоходного налога с физических лиц в 2019 году.
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