ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.10.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


СЕМИНАР ПО ОСОБЕННОСТЯМ ЗАПОЛНЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ В 2019 ГОДУ ПРОЙДЕТ 24 ОКТЯБРЯ В ОРШЕ
14:44 01.10.2019

РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» проведет 24 октября в Орше семинар на тему «Актуальные вопросы применения действующих норм законодательства. Особенности и порядок заполнения налоговых деклараций в 2019 году».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Витебской области, на семинаре будут освещаться следующие вопросы:

актуальные вопросы исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость в 2019 году:

1.1.Порядок заполнения налоговой декларации (расчета) по НДС;

налог на прибыль в 2019 году. Состав затрат при исчислении налога на прибыль для целей налогообложения:

2.1. Новые правила определения периода признания затрат в налоговом учете с 01.01.2019;

2.2. Классификация затрат в 2019 году:

2.2.1. затраты, учитываемые при налогообложении: нормируемые затраты (порядок нормирования затрат для целей налога на прибыль, порядок учета затрат при налогообложении прибыли выплат физическим лицам, работающим в организациях по трудовым договорам, порядок учета затрат при налогообложении прибыли дополнительных отпусков, прочие затраты);

2.2.2. затраты, не учитываемые при налогообложении;

2.3. Изменения в составе внереализационных доходов и расходов и порядке их признания. Внереализационные доходы и расходы по неустойкам. Включение резервов по сомнительным долгам во внереализационные расходы;

2.4. Порядок обложения налогом на прибыль с дивидендов в 2019 г. Порядок применения пониженных ставок налога на прибыль по дивидендам;

2.5.Порядок заполнения налоговой декларации (расчета) по налогу на прибыль в 2019 г.;

актуальные вопросы исчисления и уплаты ресурсных платежей: налог на недвижимость, земельный налог, арендная плата за земельные участки:

3.1.Порядок заполнения налоговой декларации (расчета) по налогу на недвижимость организаций;

3.2. Порядок заполнения налоговой декларации (расчета) по земельному налогу (суммы арендной платы за земельные участки) с организаций;

актуальные вопросы исчисления и уплаты подоходного налога с физических лиц в 2019 году.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.10.2019
валюта курс
EUR 2.2694
USD 2.0762
RUB 3.2112
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.10.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2692 -0.0002
USD 2.0831 +0.0069
RUB 3.2045 -0.0067
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2630 2.2700
USD 2.0800 2.0830
RUB 3.1920 3.2040
подробнее

Конвертация в банках
на 01.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0860 1.0920
EUR/RUB 70.6500 71.1000
USD/RUB 64.9500 65.3500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте