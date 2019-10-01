РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» проведет 24 октября в Орше семинар на тему «Актуальные вопросы применения действующих норм законодательства. Особенности и порядок заполнения налоговых деклараций в 2019 году».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Витебской области, на семинаре будут освещаться следующие вопросы:

актуальные вопросы исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость в 2019 году:

1.1.Порядок заполнения налоговой декларации (расчета) по НДС;

налог на прибыль в 2019 году. Состав затрат при исчислении налога на прибыль для целей налогообложения:

2.1. Новые правила определения периода признания затрат в налоговом учете с 01.01.2019;

2.2. Классификация затрат в 2019 году:

2.2.1. затраты, учитываемые при налогообложении: нормируемые затраты (порядок нормирования затрат для целей налога на прибыль, порядок учета затрат при налогообложении прибыли выплат физическим лицам, работающим в организациях по трудовым договорам, порядок учета затрат при налогообложении прибыли дополнительных отпусков, прочие затраты);

2.2.2. затраты, не учитываемые при налогообложении;

2.3. Изменения в составе внереализационных доходов и расходов и порядке их признания. Внереализационные доходы и расходы по неустойкам. Включение резервов по сомнительным долгам во внереализационные расходы;

2.4. Порядок обложения налогом на прибыль с дивидендов в 2019 г. Порядок применения пониженных ставок налога на прибыль по дивидендам;

2.5.Порядок заполнения налоговой декларации (расчета) по налогу на прибыль в 2019 г.;

актуальные вопросы исчисления и уплаты ресурсных платежей: налог на недвижимость, земельный налог, арендная плата за земельные участки:

3.1.Порядок заполнения налоговой декларации (расчета) по налогу на недвижимость организаций;

3.2. Порядок заполнения налоговой декларации (расчета) по земельному налогу (суммы арендной платы за земельные участки) с организаций;

актуальные вопросы исчисления и уплаты подоходного налога с физических лиц в 2019 году.