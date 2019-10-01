ЭКОНОМИКА РБ

ПРЯМУЮ ЛИНИЮ ПРОВЕДЕТ 2 ОКТЯБРЯ НАЧАЛЬНИК ИМНС ПО ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

13:45 01.10.2019 Начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси по Гродненской области Сергей Бань проведет 2 октября прямую телефонную линию. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Гродненской области, задать интересующие вопросы можно с 9.00 до 13.00 по телефону 8 (0152) 45 30 01.