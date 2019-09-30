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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАЗ ПРЕДСТАВИЛ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ НА ВЫСТАВКЕ IEMA В ПАКИСТАНЕ
12:44 01.10.2019
БЕЛАЗ был представлен в Национальной экспозиции Беларуси среди ведущих индустриальных предприятий, передовых научных организаций и лучших вузов республики на международной выставке International Engineering & Machinery Asia Exhibition (IEMA) в пакистанском Лахоре. Это первое участие нашей страны в крупнейшей выставке на территории Южной Азии.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре ОАО «БЕЛАЗ», стенд БЕЛАЗа, где были представлены как серийная техника, так и новые разработки белазовских специалистов, посетило много гостей и участников комплексной индустриальной выставки IEMA. Менеджеры предприятия провели ряд конструктивных встреч с представителями деловых кругов и промышленниками Пакистана.
Первый заместитель директора маркетинг-центра ОАО «БЕЛАЗ» Василий Шостак провел презентацию технических возможностей белорусской карьерной техники, а также ответил на вопросы руководителей пакистанских компаний.
Белорусская техника востребована в Пакистане. В марте этого года состоялась церемония торжественного ввода первого 45-тонного «БЕЛАЗа».
Эта поставка стала примером успешного взаимодействия двух стран в промышленной сфере, обмена опытом по внедрению передовых технологий с пакистанским промышленным комплексом и существенного вклада белорусской стороны в оснащение и развитие цементной и горнодобывающей отрасли этой страны.
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