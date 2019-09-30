ЭКОНОМИКА РБ

ЗАМНАЧАЛЬНИКА ИМНС ПО ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕТ 2 ОКТЯБРЯ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ

11:52 01.10.2019 Заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси по Витебской области Татьяна Липская проведет 2 октября прямую телефонную линию. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Витебской области, задать интересующие вопросы можно с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (0212) 49 36 63.